Dat kënnt zum Ausdrock, wann een en offizielle Bréif liest, deen dës Woch aus dem Energie- an dem Ëmwelt-Ministère op Montrouge geschéckt gouf.

Dëse Bréif läit RTL vir.

PDF: Offizielle Bréif

An dem gepefferte Bréif un déi franséisch Sécherheetsautoritéit fir Atomzentralen, d'ASN, gëtt schrëftlech vun de grénge Ministeren Dieschbourg an Turmes intervenéiert, fir kloerzestellen, datt d'Fro vun der Gestioun an dem Stockage vun den atomaren Offäll vun der Zentral net gekläert ass an dass et onkloer ass, ob den Operateur EDF iwwerhaapt déi finanziell Capacitéiten huet, fir den periodeschen techneschen Update un der Installatioun virzehuelen.

D'Ministeren hannerfroen och, datt den Impakt vun den Ofwässer, déi an d'Musel geleet ginn, net kloer ass a stellen sech generell d'Fro, ob d'EDF, net all weider Schrëtt, déi mat der Atomzentral ze dinn hunn, och musse mat de Nopeschlänner, also Lëtzebuerg an Däitschland, mussen ofstëmmen.

Et bleift also beim Constat, deen d'Lëtzebuerger Regierung ewell méi laang mécht: d'Zentral vu Kettenuewen bleift e Risiko-Reakter, deem seng Lafzäit net soll verlängert ginn, mee dee misst zougemaach ginn.

Déi ëmstriddenen Atomzentral, déi och alt als Panne-Reakter beschriwwe gëtt, funktionéiert zanter 1986 a speist zanter iwwer 3 Joerzéngten Stroum an de Reseau.

U sech war virgesinn, datt Cattenom no 40 Joer vum Netz geholl gëtt; lo striewen EDF an de franséische Staat eng Verlängerung bis 2035 un - dës Prozedur ass lo am Gaangen. Zejoert goufen iwwer 40 Pannen an technesch Problemer gemellt, wéinst deenen hat missten an der Zentral zu Kettenuewen intervenéiert ginn.