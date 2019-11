D’Killen an de Stroumverbrauch, dat sinn nieft der Sécherheet di zwou aner grouss Contraintë beim Bau vun engem Datenzenter.

Zu Biissen ass den Ament geplangt an zwou Phasen ze bauen. Jee nodeem wei d’Prozeduren elo verlafen, kéint di éischt Phase 2023/2024 ofgeschloss sinn. Creos kéint de Stroum fir den Ofschloss vun der éischter Phase garantéieren. Gekuckt op 2018 géif den Datenzenter 7 Prozent vum nationale Stroumverbrauch ausmaachen.

Déi zweet Phase kéint dann ëmgesat ginn, wa Creos seng Capacitéiten ausbaut. Ass di zweet Phas ofgeschloss, léich ee bei 12 Prozent vum nationale Stroumverbrauch, och hei par Rapport zu 2018.

De Fabien Vieau, Responsabel fir d'Datenzentren an Europa, sot am RTL-Interview et géif een och analyséieren, fir eng Photovoltaikanlag ze installéieren, dës kéint awer nëmmen e Brochdeel un Energie liwweren.

D’Killung bléift déi zweet Contrainte

D'Iddi ass et mam Uelzecht-Waasser, dat e puer Kilometer iwwert eng Leitung op de Site muss bruecht ginn, ze killen. D'Experte schwätze vum sougenannte free cooling. Et wéilt een esou passiv wéi méiglech killen. Féiert d'Uelzecht net genuch Waasser, grad iwwert déi waarm Summerméint, kéinten d'Autoritéiten d'Notze vum Waasser verbidden. Hei wier d'SEBES-Drénkwaasser als Backup an der Diskussioun, esou di Responsabel vu Google.

Zanter 2016 huet een no passenden Terrainen am Grand-Duché gesicht. Lëtzebuerg wier aus verschiddene Grënn als Standuert interessant. Geografesch, well een am Häerz vun Europa läit. Da wieren di néideg Infrastrukturen, wéi de Glasfaser-Reseau, do. An et kéint ee sech an engem stabillen Ëmfeld entwéckelen. Souwuel politesch, wéi klimatesch a seismesch.