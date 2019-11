Fir dass d'Verfassungsgeriicht an alle Konditioune gutt schaffe kann, soll et an Zukunft op 7 Suppleanten zeréckgräife kënnen.

An extra wichtegen Affäre sollen 9 Riichter an enger Plenière siegéieren. D'Cour Constitutionnelle gouf 1996 duerch eng Reform vun der Verfassung unerkannt.