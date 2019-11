De Billy Zane kennen déi Meescht wuel nach als de "Béisen" vum Film Titanic.

Dëse Mëttwoch awer war hien net hei zu Lëtzebuerg fir e Film ze dréinen, mä fir de Global Venture Summit Luxembourg. Kuerz erkläert: Silicon Valley ass fir d’éischte Kéier an Europa komm, an de Grand-Duché fir genee ze sinn. Eng Initiativ, fir Kapital ze fannen an Startuppen z’ënnerstëtzen. A genee dofir engagéiert sech och de Billy Zane, deen iwwregens net fir d’éischt hei zu Lëtzebuerg ass.