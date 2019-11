Dat seet den aktuelle Bilan vum Observatoire de la Compétitivité, deen e Mëttwoch am Mëttelstandsministère presentéiert gouf.

Lëtzebuerg steet a punkto Kompetitivitéit gutt do. Trotz enger gewësser Stabilitéit kann awer op e puer Plazen nogebessert ginn. Dat seet den aktuelle Bilan vum Observatoire de la Compétitivité, deen e Mëttwoch am Mëttelstandsministère presentéiert gouf. De Fokus louch um Entreprenariat.

No der Analys vun internationalen an nationalen Indicateuren ass allgemeng zeréckzebehalen, datt d'Ëmfeld am Grand-Duché favorabel ass fir e Business ze starten.

Wou nach zum Beispill kéint dru geschafft ginn, wier fir d'Delaie fir d'Autorisations d'Etablissement ze verkierzen.