Béid Affekote gesi beim jeeweils aneren Ugekloten d'Schold. Woufir hir eege Mandante net ze verurteele wieren.

Eemol liewenslänglech an eemol 22 Joer Prisong: Dat huet also de Vertrieder vum Parquet e Mëttwoch am fréien Owend am Prozess géint zwee Männer vu 36 a 24 Joer wéinst zwee Morden, am November 2016, um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam als Strof gefuerdert.

Géint déi zwee Ugeklote wär de Vol mat der Circonstance aggravante vum Mord zréckzebehalen.

Um Schléiwenhaff war en Drogendealer vun du 36 Joer a beim Fräiheetsbam eng Prostituéiert vun deemools 27 Joer ëmbruecht ginn. Deen 1. Mord sollen déi zwee Ugekloten zesumme begaangen hunn, deen zweeten de méi ale Beschëllegten eleng. Bis haut belaascht an dëser Affär awer een deen aneren.

Den 8. Januar gëtt d'Urteel gesprach.