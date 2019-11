D'Chambre des Salariés hält an hirem Avis iwwert de Staatsbudget ënner anerem fest, dass d'Ongläichheeten an d'Aarmut am Land zouhuelen.

Lieft Lëtzebuerg ënner senge Moyenen? Sou ass der Chambre des Salariés hiren Avis zum Staatsbudget fir dat anert Joer iwwerschriwwen, en Avis, deen en Donneschdeg de Moie presentéiert gouf. D'CSL hält doran ënner anerem fest, dass d'Ongläichheeten an d'Aarmut am Land zouhuelen. D'Aarbechterkammer setzt sech virun deem Hannergrond z.B. dofir an, dass d'Familljeleeschtungen un d'Präisser an un d'Paien ugepasst ginn, a stellt fest, dass d'Donnéeë vum Budgetsprojet den 3 ugekënnegte Prioritéite vun der Regierung - Klimaschutz, Investissementer an d'Zukunft a Verbesserung vum deegleche Liewen - net entspriechen. © Didier Weber