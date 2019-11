D'Aleba mellt en Donneschdeg de Mëtteg, dass déi belsch Bank KBC hir Filial zu Lëtzebuerg zoumécht.

20 Persoune wäerten am Laf vum nächste Joer hir Aarbechtsplaz verléieren. De Schrëtt fir hir Fongenaktivitéite vu Lëtzebuerg zeréck an d'Belsch ze transferéieren, wier, belsche Medien no, Deel vun enger gréisserer Restrukturéierung, bei där bis zu 1.400 Plaze kéinten ofgebaut ginn.