Eng 200 nei Demanden huet d’Ligue médico-sociale pro Joer zum Thema Iwwerschëldung virleien, ma dës Zuel ass just d’Spëtzt vum Äisbierg...

Wéi vill Leit zu Lëtzebuerg wierklech vun Iwwerschëldung betraff sinn, bleift eng grouss Donkelziffer, well iwwert d'Unzuel vun den Dossieren, déi Dierwiechter, Banken, Gemengen an Telefonsoperateuren traitéieren, keng offiziell Zuele virleien.

"Mir mierken hei am Service, dass mir oft déi éischt sinn, wou d'Leit sech trauen, iwwert hir Problemer ze schwätzen an dat ass och den éischte Service, dee mir ubidden: Nolauschteren. Am éischten Entretien probéiere mer ze verstoen, wéi et esou wäit komme konnt a wéi schwiereg d'Situatioun ass" seet de Christian Schumacher vun der Ligue médico-sociale.

Wat an de Gespréicher opfält: Iwwert d'Hallschent vun de Leit, déi heihi kommen, hunn op d'mannst ee Kredit am Ausland, méi genee an der Belsch. Dat erkläert sech doduerch, dass et hei dacks méi einfach wier, e Kredit ze kréien, sou de Christian Schumacher:

"Mir hu festgestallt, dass ganz oft de 'Lëtzebuergesche Banquier' zu deene Leit, déi schonn e puer Kreditter hunn an e weidere froe ginn, seet: 'Dir packt dat net, Dir kënnt dat net méi droen.' An da gi se an d'Belsch, well déi iwwert Zeitungsannoncen a Publicitéite Kreditter ubidden, ouni vill Froen ze stellen. Dat geet séier, dat ass anonym."

Wat kënnen esou Kreditter fir Problemer mat sech bréngen a wéi ka bei dëser Thematik Preventioun ausgesinn?