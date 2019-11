Wann d'Locatioun am Kader vun enger normaler Gestioun vum Patrimoine vum Steierzueler geschitt, sinn dës Suen als versteierbare Revenu ze deklaréieren.

Wéi sinn d'Revenuen ze consideréieren, déi aus dem Verloune vu Wunnengen iwwert d'Plattform vun AirBnB stamen?

Dës parlamentaresch Fro stellt d'CSV-Deputéiert Diane Adehm dem Finanzminister Gramegna, an deen äntwert op Basis vum Steiergesetz, wou kloer dra steet, datt wann d'Locatioun am Kader vun enger normaler Gestioun vum Patrimoine vum Steierzueler geschitt, dës Suen als versteierbare Revenu ze deklaréieren ass.

Deemno muss d'Akommes aus dem AirBnb-Verlounen och versteiert ginn.

Wann awer d'Akommes am Kader vun enger kommerzieller Aktivitéit geschitt, da ginn dës Suen als "kommerzielle Benefice" ugesinn.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro

De Finanzministère géif ganz genee d'technologesch Entwécklungen vun der sharing-economy suivéieren, heescht et, a wier dem Minister no, gewëllt den aktuellen Steiersystème och unzepassen, fir eng gerecht Situatioun fir all Aktivitéiten vu Verlounen ze schafen, sief et via AirBnb oder de klassesche Bail.

Bei der annoncéierter Steierreform soll deem dann och Rechnung gedroe ginn, schreift de Pierre Gramegna.

An enger anerer parlamentarescher Fro haten d'Ministeren Schneider a Gramegna geäntwert, datt et keng Concertatioun mat der amerikanescher Direktioun vun der Locatiouns-Plattform géif ginn, fir datt d'Suen, déi Lëtzebuerger Steierzueler erakréien, och dem Steieramt sollte gemellt ginn.

De Fazit ass, datt d'Verloune vu Wunnflächen via AirBnb, u sech keng kommerziell Aktivitéit géif duerstellen, déi géif ënnert de Code de Commerce falen. AirBnb-Aktivitéite sinn dann och net formell am Droit d'Etablissement ernimmt.