An de leschte 5 Joer huet de Fonds du Logement eng honnert Parzelle vun de Gemenge kaf oder krut se zur Verfügung gestallt.

Dat präziséiert de Wunnengsbauminister Henri Kox an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Octavie Modert.

PDF: Parlamentaresch Fro de Wunnengsbauminister Henri Kox

D'Parzellen hunn am Ganzen eng Fläch vun 10 Hektar. Si leien an de Gemengen Nidderkäerjeng, Déifferdeng, Iechternach, Esch, Munneref, Noumer, Lëtzebuerg, Steesel, Wolz a Wanseler.

An Tëschenzäit sinn 166 Wunnenge dorop gebaut ginn, 30 sinn der nach am Bau a mëttel- bis laangfristeg si méi wéi 600 Wunnunitéiten op deene respektiven Terraine geplangt, heescht et an der Äntwert vum Henri Kox.



De Wunnengsbauminister präziséiert och, datt d'SNHBM, d'Société nationale des habitations à bon marché an där selwechter Zäit Terrainen kaaft huet oder vu Gemengen en Erbpachtrecht, dat heescht eng Emphytéose kruten, op deenen eng 830 Wunnenge kënne gebaut ginn.

Déi Terraine sinn an de Gemengen Alzeng, Bieles, Bettenduerf, Konter, Déifferdeng, Groussbus, Hueschtert, Jonglënster, Käerjeng, Rolleng, Lëtzebuerg, Miersch, Monnerech, Sandweiler, Schëtter a Walfer. Aktuell si schonn 148 Wunnenge fäerdeg, 363 sinn der den Ament a Konstruktioun a mëttelfristeg sinn der nach eng Kéier iwwer 300 virgesinn.



Um Enn wëll d'Octavie Modert dann nach wëssen, wéi laang et an der Reegel dauert bis d'Bauaarbechte kënnen ufänken, wann de PAP bis ugeholl ass. De Minister fir de Wunnengsbau äntwert, datt dat an der Moyenne tëschent annerhallwem a 4 Joer sinn. Do géife vill Facteure matspillen, jee nodeem ob et ëm e groussen oder e klenge PAP geet.