Op der N14 ass et géint 14.15 Auer zu engem schwéieren Accident komm. Een Auto huet sech dobäi iwwerschloen.

E Chauffer hat tëscht Hiefenech a Reiland an enger Kéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer a war op der Géigespuer an de Summerwee geroden. Do ass d'Gefier dunn an e Bam gerannt, wouduerch sech de Won iwwerschloen huet an ongeféier 30 Meter wéi wäit op der Kopp zum Stoe koum. De Chauffer an d'Beifuererin goufe blesséiert, waren awer uspriechbar. De Passagéier um Récksëtz gouf ageklemmt a war net méi bei sech. Hie gouf schwéier blesséiert. Allen dräi sinn si an d'Spidol ageliwwert ginn.