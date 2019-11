Den Etienne Schneider äntwert op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen.

Stëmmt et, datt et zu Lëtzebuerg net genuch Couveusë ginn, fir Puppelcher ze betreien, déi ze fréi op d'Welt kommen an ass et scho virkomm, datt Fraen hu missten an d'Ausland transferéiert ginn, fir z'accouchéieren?

Mat deene Froen huet sech den ADR-Deputéierten Jeff Engelen beschäftegt an dem zoustännege Gesondheetsminister Etienne Schneider eng parlamentaresch Fro gestallt.

PDF: D'Äntwert vum Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vum Jeff Engelen

Parlamentaresch Fro/Reportage Dany Rasqué

Dee präziséiert, datt et den Ament an der Kannerklinik, am nationale Service vun der Neonatalogie, 14 Better gëtt.

2016 an 2017 louch den Occupatiounstaux bei iwwer 100 Prozent an dofir huet d'Direktioun aus dem Centre hospitalier decidéiert, zwee zousätzlech Better dobäi ze setzen. Et wiere permanent tëschent 16 an 19 Puppelcher an engem Service, deen am Fong fir 14 Bëbeeë geplangt war. Mat 7 Zweebettzëmmer an Inkubateuren. D'lescht Joer louch den Occupatiounstaux bei 97 Prozent, d'Hallschent vun der Zäit, esou de Minister a senger Äntwert, wiere méi wéi 14 Puppelcher am Service betreit ginn.



Den Etienne Schneider präziséiert och, datt d'Mamm am Fall vun enger Fréigebuert oder Risikogebuert transferéiert gëtt, fir datt d'Kand an de beschte Konditioune kann op d'Welt kommen.

D'lescht Joer goufen et 35 Transferten an d'Ausland, respektiv an d'Klinik Bohler, déi 7 Better an der net intensiver Neonatalogie huet. Mat ongeféier där selwechter Zuel gëtt och fir dëst Joer gerechent. Bis den 12. November goufen et schonn 32 Transferten.



De Gesondheetsminister präziséiert dann och, datt d'Zuel vun den Accouchementer an de leschte Joren an d'Luucht gaangen ass.

2003 waren et der 5.260 dëst Joer eng geschate 7.700.