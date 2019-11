Beim Tëschefall kuerz no 18 Auer gouf awer zum Gléck keng Persoun blesséiert, et blouf beim Materialschued.

Op der Plaz waren d'Rettungsekippen vun Esch, Käl, Schëffleng, Monnerech an dem Belval.

Zu Péiteng hat dann nach eng Poubelle gebrannt. Och hei blouf et beim Materialschued. Den Asazzenter Péiteng-Käerjeng war hei op der Plaz.

Zwee Verkéiersaccidenter gouf et dann an der Nuecht op e Samschdeg. Ëm 2:10 Auer ass en Auto zu Breedelt op der Klierferstrooss an d’Mauer vun engem Haus gerannt. Den aneren Accident war um 2.30 Auer op der A4 a Richtung Esch, Sortie Féiz. En Auto huet sech hei iwwerschlo. A béide Fäll gouf eng Persoun blesséiert.

Da mellt de CGDIS nach en Accident tëscht 2 Autoen um 17:34 Auer e Freideg, dat op der RN6 tëscht Mamer a Capellen. Hei goufen zwou Persoune verletzt.