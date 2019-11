An der Chamber ass de Mëtteg den ëffentlechen Debat iwwert d’Petitioun 1188, déi eng Steier-Baisse fir Jonggeselle gefuerdert huet.

6800 Signatairen ware beienee komm.

Dem Petitionär no wier Lëtzebuerg eent vun deene Länner an Europa, wou Singlen am meeschte Steiere misste bezuelen.

De But vun der Petitioun wier et deemno e besseren Equiliber an der Steierlaascht tëscht bestuete Leit, a Celibatairen ze fannen.

De Finanzminister Pierre Gramegna hat jo schonns annoncéiert dass dat an der Steierreform, déi am Gaang ass ausgeschafft ze ginn, eng vun de Piste wier.