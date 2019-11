12 Verhandlungsronnen huet et gedauert, éier de Sozialplang stoung, esou den OGBL.

RTL Group, d'Personalvertrieder an d'Gewerkschaften hu sech op e Sozialplang gëeenegt. Dëse concernéiert 69 Leit, dovunner verléieren 30 hir Plaz direkt, 39 kréien d'Méiglechkeet an Däitschland transferéiert ze ginn. Ee Joer laang gëllt e sougenannte "Puffer", dat heescht sollten d'Leit zeréck wëlle kommen, géife se entlooss ginn an ënnert de Sozialplang falen.

Déi betraffe Mataarbechter kréien nieft der gesetzlecher Entschiedegung ënnert anerem ee fixe Montant derbäi, genee wéi eng finanziell Entschiedegung pro Joer, dat si am Betrib geschafft hunn. Ausserdeem soll et eng weider Entschiedegung ginn, jee nodeem wéi al een ass.

Ugangs war vu 94 Mataarbechter geschwat ginn, déi betraff wieren.

Dat ass d'Resultat vun 12 Verhandlungsronnen. Déi gekënnegt Leit, mussen dann och net méi schaffen, bis hir Kënnegungsfrist ausgelaf ass.

Statement vun RTL Group

Wir begrüßen sehr, dass wir im Schlichtungsverfahren mit der Personaldelegation und den Gewerkschaften eine Einigung über einen Sozialplan für die Mitarbeiter der RTL Group S.A. erzielen konnten.

Die Unternehmensführung hat heute die Mitarbeiter über die nächsten Schritte im Prozess informiert sowie den Sozialplan präsentiert.

Seit Beginn der Schlichtung haben wir die Rückmeldungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen und auf diesem Wege einen sehr fairen und großzügigen Sozialplan entwickelt.

Parallel ist es uns gelungen, den geplanten Personalabbau bei den 111 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RTL Group S.A. zu reduzieren.

Die 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Angebot für Köln erhalten, haben ab Erhalt des Angebots fünf Wochen Zeit, sich für den neuen Standort zu entscheiden. Der Arbeitsbeginn in Köln ist für die Mehrzahl der Mitarbeiter, die ein solches Angebot annehmen, für das erste Quartal 2020 geplant.

Der Firmensitz der RTL Group S.A. ist und bleibt in Luxemburg. Insgesamt wird die RTL Group auch nach dem Stellenabbau deutlich mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Luxemburg beschäftigen (insbesondere bei RTL Luxembourg und unserer Techniktochter BCE). Zudem sollen in der RTL City in Luxemburg neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wie zum Beispiel bei Majorel, dem Joint Venture von Bertelsmann und der Saham Group.

Schreiwes vum OGBL

RTL Group s.a.

Sozialplan für 69 Mitarbeiter unterschrieben

Ende August 2019 hatte der Verwaltungsrat der RTL-Gruppe angekündigt die Konzernzentrale (RTL Group s.a.) in Luxemburg von 112 Arbeitsplätzen auf deren 18 zu reduzieren. Der Abbau von 94 Arbeitsplätzen wurde mit Restrukturierungsmaßnahmen und Kosteneinsparungen begründet; dies in einem multinationalen Konzern, der für das erste Halbjahr 2019 einen Rekordgewinn von 443 Millionen Euro verkündet hatte.

12 Verhandlungsrunden führten schlussendlich zu einem positiven Resultalt

Die Personalvertreter versuchten, zusammen mit dem Zentralsekretär des OGBL-Syndikats Medien, Druck und Kultur – FLTL, während 12, zum Teil schwierigen, Verhandlungsrunden die Anzahl der Entlassungen zu reduzieren und Begleitmaßnahmen sowie finanzielle Entschädigungen auszuhandeln.

Auch wenn das Verhandlungsresultat eines Sozialplans, in Anbetracht der schwierigen Situation der Betroffenen, nie als ein großer Erfolg angesehen werden kann, so konnten die Personalvertreter zusammen mit ihrem Syndikat unter anderem folgende positive Punkte aushandeln:

- Reduzierung der Entlassungen von 94 auf 69 Mitarbeiter

- Neben den gesetzlichen Entschädigungen im Falle von Entlassungen:

Pauschalbetrag zusätzlich zu allen Entschädigungen

Finanzielle Entschädigung für jedes Jahr an Betriebszugehörigkeit

Zusätzliche finanzielle Entschädigung abhängig vom Alter

- Freistellung während der Kündigungsfrist

- Zusätzliche finanzielle Entschädigungen für Mitarbeiter mit Kindern und für Alleinerziehende

- Persönliches Budget für jeden Betroffenen für Training und Outplacement

- Hilfsfond für Härtefälle, die schwer in die Arbeitswelt einzugliedern sind

Am 26. November 2019 fand eine Informationsversammlung für die Arbeitnehmer von RTL Group s.a. statt. Die Personalvertreter und das OGBL-Syndikat Medien, Druck und Kultur – FLTL stehen aber auch weiterhin allen vom Sozialplan Betroffenen zur Verfügung um ihre Fragen zu beantworten und sie gegebenenfalls zu beraten.