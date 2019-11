De Konsumenteschutz wiert sech weider géint d'Bankefraisen. Eng Petitioun, déi d'ULC lancéiert hat, hat jo déi néideg Ënnerschrëfte kritt.

Ma en halleft Joer nom ëffentleche Chamberdebat weist den ULC-President Nico Hoffmann sech schwéier enttäuscht iwwer d'Suitten, déi d'Petitioun krut.

Ënner anerem wier deemools eng Charte mat der Bankenassociatioun ABBL an Aussiicht gestallt ginn. "Bei där Entrevue am September koum et bedauerlecherweis zu guer kenger Beweegung a kengem Entgéintkomme vum Secteur".



U gesetzlechen Nobesserungen, sou wéi de Finanzminister Pierre Gramegna se nom Debat suggeréiert hätt, wéilt een elo wéi et schéngt och näischt méi wëssen, sou déi Responsabel vun der ULC.

Et gëtt och bedauert, datt déi nei Verbraucherschutzministesch sech an dësem Dossier bedeckt hält. De Konsumenteschutz wëll allzäit weider mobiliséieren a schléisst eng Protestaktioun net aus.



Weider Detailer gëtt et am Owesjournal op RTL Radio Lëtzebuerg.