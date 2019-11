E Mëttwoch géint 15.25 Auer sinn 2 Gefierer op der Nordstrooss a Richtung Stad kollidéiert. 2 Persoune goufen dobäi verwonnt.

Op der Plaz waren d'Stater Pompjeeën an Ambulanz, wéi och d'Pompjeeë vun Nidderaanwen/Schëtter.

Géint 13.15 Auer huet et och op der Tréierer Autobunn geknuppt. Do krut en Auto d'Leitplank an der Entrée Potaschbierg ze paken. De Bilan ass hei 1 Blesséierten. Am Asaz waren d'Ambulanz vu Mäertert an d'Pompjeeë vu Gréiwemaacher, Mäertert a Manternach.