De Cihan Guzel, dee wärend enger Zäit de meeschtgesichte Kriminellen an Europa war, gouf viru 6 Joer zu 22 Joer Prisong verurteelt.

Hie gouf elo vu Spuenien u Lëtzebuerg ausgeliwwert. Dat huet de Lëtzebuerger Parquet Général en Donneschdeg de Moie matgedeelt.

Virun engem Mount war de Mann zu Marbella verhaft ginn, e Mëttwoch gouf en op Lëtzebuerg bruecht a sëtzt den Ament zu Schraasseg.

De 35 Joer ale Belsch mat tierkeschen Originne war zu Lëtzebuerg zu 22 Joer Prisong wéinst dem Iwwerfall op d'G4S-Zentral zu Gaasperech am Abrëll 2013 verurteelt ginn. Deemools gouf et eng hefteg Schéisserei mat der Police.

Schreiwes

Communiqué du Service de l’exécution des peines du Parquet général concernant la remise de Cihan Guzel aux autorités luxembourgeoises

(28.11.2019) Le Service de l’exécution des peines du Parquet général tient à informer que la remise de Cihan Guzel par l’Espagne au Luxembourg s’est faite en date du 27 novembre 2019.

Pour rappel, Cihan Guzel avait été interpellé et arrêté au sud de l’Espagne, à Marbella le 27 octobre 2019 par la police espagnole.

L’homme âgé de 35 ans avait été condamné comme co-auteur dans l’affaire dite « G4S » à une peine de réclusion de 22 ans et il était en cavale depuis fin janvier 2018. Il avait pu être repéré et arrêté grâce à l’excellente coopération des unités de recherches ciblées (Fugitive Active Search Teams - FAST) du Luxembourg, de la Belgique et de l’Espagne (voir communiqué du 28 octobre 2019).

Cihan Guzel a été transféré et incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig pour y purger sa peine.