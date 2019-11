Op engem Schantjen an der Rue Mercier am Stater Garer Quartier koum et e Méindeg de Moie géint 10.30 Auer zu engem uergen Aarbechtsaccident.

Wéi d'Police en Donenschdeg mellt, huet den Aarbechter op enger Stee an enger Héicht vun 2,50 Meter geschafft, wéi dës aus nach net gewosste Grënn ëmgefall ass. De Mann ass mat der Stee an d'Déift gefall a koum liewensgeféierlech blesséiert an d'Spidol. D'ITM gouf informéiert an op Uerder vum Parquet gouf de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz geruff.