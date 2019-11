Et ass net eis Schold, datt déi nei Verfassung näischt gëtt, sou de Parteipresident Frank Engel en Donneschdeg de Moien.

D'CSV hat en Donneschdeg de Moien de Point gemaach a wësse gedoen, datt si sech bei der Verfassung net de schwaarze Péiter wëll zouschoustere loossen.

Déi 3 Regierungsparteien an d'CSV hätte festgestallt, datt ee sech zwar bei villem eens wier, ma datt een awer op enger Rei Punkte net op e gemeinsamen Nenner ka kommen. Och déi 3 Koalitiounspartner wiere sech ënnerteneen op Plazen net eens, sou de Frank Engel.

Datt elo just un der aler Verfassung nogebessert gëtt wier zwar néideg, mä et wier awer net dat, wat d'CSV eigentlech gewollt hätt. Et hätt ee léiwer Propositioune gemaach an e consultative Referendum ofgehalen. Déi aner maachen awer net mat. D'CSV blockéiert also net, mä mécht elo dat mat, wat d'Majoritéitsparteie proposéieren. D'Situatioun wier op alle Fall iwwerhaapt keng Konsequenz vun iergendenger Haltung vun der CSV, sou nach de Frank Engel.

