Kuerz virun de Feierdeeg warne 5 lëtzebuergesch ONGen dovun, net op frauduléis Spendenopriff- an -aktiounen anzegoen.

Niklosdag an d'Chrëschtdeeg sti virun der Dier. Dëst ass déi Zäit am Joer, wou Onéierlecher d'Geleeënheet notzen, fir Suen ze sammelen, déi net un e gudden Zweck ginn. Si profitéiere vum gudde Wëlle vun de Leit an zéien am Numm vun de groussen ONGe Suen an.

Aus dësem Grond schloe 5 Associatiounen Alarm. Amnesty International, Greenpeace, Handicap International, Médecins Sans Frantières an UNICEF rifft d'Leit dofir dozou op, vigilant ze sinn an net all Spendenaktioun ze trauen.

Beispillsweis soll ee skeptesch ginn, wann een no Boergeld gefrot gëtt. Bei seriéisen ONGe verlafen d'Donen an der Reegel iwwer Iwwerweisungen an Domiciliatiounen. Donieft soll een dorop Uecht ginn, datt d'Collecteuren an de Faarwe vun den Associatioune gekleet sinn an ee Badge dobäi hunn, dee si als Member vun der ONG kennzeechent.

Offizielt Schreiwes vun Handicap International

A l'approche des fêtes de fin d'année, cinq ONG luxembourgeoises appellent le public à la vigilance face à la hausse de collectes frauduleuses en leur nom.

En cette fin d'année, nombreux sont les escrocs à saisir l'opportunité des fêtes pour abuser de la gentillesse des donateurs et collecter indûment de l'argent au nom d'une association.

Des fonds précieux perdus

C'est pourquoi Amnesty International, Greenpeace, Handicap International, Médecins Sans Frontières et l'UNICEF unissent leurs voix pour demander à la population d'être vigilante face à ce risque. En plus de tromper les citoyens, ces pratiques frauduleuses privent les organisations de fonds précieux et nécessaires pour les personnes et les causes qu'elles soutiennent.

Jamais d'argent en espèces

Ces 5 ONG partagent une même règle de base : aucune d'entre elles ne collecte d'argent en espèces. Lorsque leurs équipes font du porte-à-porte ou sont présentes dans la rue, comme c'est le cas en ce moment, elles sollicitent des virements ou des domiciliations bancaires.

Chaque « collecteur » est habillé aux couleurs de l'association, avec logo, et porte un badge d'identification personnel que le public peut exiger de voir.