Op der Tréierer Autobunn op der Héicht vum Cargo-Zenter gouf et an der Nuecht op e Freideg no eng Auer en Accident.

En Auto ass an d'Leitplanke gaangen. Eng Persoun gouf blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeën aus der Stad a vun Nidderaanwen, d'Ambulanz aus der Stad an de SAMU Centre.