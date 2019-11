Déi Leit, déi temps partiel schaffen, wëlle méi schaffen, déi Leit, déi plein temps schaffen, wëlle manner schaffen.

Dofir wier dat Logeschst, d'Aarbechtszäiten ze verkierze bei vollem Loun. Zu där Conclusioun kënnt d'Chambre des Salariés op Basis vum "Quality of Work Index" dëst Joer. Dës Etüd, déi all Joer an Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg realiséiert gëtt, huet 2019 e besonnesche Fokus op d'Aarbechtszäite geluecht. Eng 1.500 Awunner a Frontalieren hu participéiert.

Aus der Etüd geet ervir, datt ëmmer manner Leit Deelzäit schaffen, anescht wéi am Ausland. Et géifen nach ëmmer grouss Inegalitéiten tëscht Fraen a Männer ginn, och wann d'Fraen ëmmer méi schaffen. D'Chambre des salariés stellt iwwerdeems fest, datt déi Leit, déi flexibel schaffen, disproportionell vill Iwwerstonne maachen a méi dacks net hire ganze Congé eranhuelen. D'Erausfuerderungen, déi sech haut an der Aarbechtswelt géinge stellen, wieren nëmmen am Sozialdialog ze léisen. Do war et den Appell vun der Presidentin vun der CSL Nora Back un d'Patronat, nees méi konstruktiv matzeschaffen.