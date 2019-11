Wéi d'Police mellt, goufen an der Nuecht op e Freideg op engem Schantjen "op der Fléiber", laanscht Kofferkabele am Wäert vun iwwer 20.000 Euro geklaut.

D'Police sicht an deem Kontext no Zeien, déi an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg verdächteg Persounen oder Gefierer zu Fléiber oder am Raum Fridhaff/Lëpschent gesinn hunn.

Sämtlech Informatioune si fir d'Police vun Ettelbréck um 244841000 oder fir den 113.