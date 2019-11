Zanter Mee leeft zu Iechternach e Pilotprojet wou et drëms geet, erauszefanne wéi vill Leit duerch d'Uertschaft ginn an wouhi si sech beweegen.

Mat enger spezieller Technologie gouf déi lescht 6 Méint zu Iechternach d'Zuel vu Passanten erfaasst. Den Apparat "3D Time of Flight Camera" ass dofir zoustänneg.

Et handelt sech heibäi ëm eng Technologie, déi virun 10 Joer hei hu Lëtzebuerg entwéckelt gouf. Wärend zwee Joer gouf dëse Produit, dee "People Counter" genannt gëtt, entwéckelt. Hei zu Iechternach hänken ablécklech zwee där Ziler. Een zanter Mëtt Mee an der Geschäftsstrooss, der "Halergaass". Dësen huet an den éischte 6 Méint vun dësem Joer 400.000 Leit gezielt. Deen Zweeten hänkt an der Rue du Pont.

Iechternach ass eng Touristestad. Virun allem wärend de Summerméint sinn also vill auslännesch Gäscht an der eelster Stad vum Land ënnerwee. Fir d'Gemengeresponsabel an de Syndicat d'Initiativ ass et dohier wichteg, ze wëssen, wéini et Sënn mécht Attraktiounen unzebidden.

Duerch dëse "People Counter" konnt den 3. August, den Dag vum Steampunk an dem Nuetsfloumaart, d'Zuel vu Leit, déi un dësen Aktivitéiten deelgeholl hunn, ermëttelt ginn. Et waren der am Total iwwer 7.000 an iwwer 150 pro Stonn.

Tëscht dem 19. an dem 25. August goufen an der Moyenne iwwer 3.100 Leit an de Stroosse vun Iechternach gezielt.

Zwee "People Counter" huet d'Abteistad. Spéider sollen et der 6 am ganze ginn. 1.000 Euro kascht esou een Apparat.