E Freideg den Owend um 20.35 Auer war een Auto zu Suessem an der Lampecher Strooss accidentéiert. Eng Persoun gouf blesséiert.

D'Pompjeeë vu Käerjeng a Suessem/Déifferdeng waren op der Plaz, grad wéi d'Ambulanz vu Suessem/Déifferdeng.

Och ee Verwonnten gouf et kuerz no 1 Auer um Samschdeg de Moien. Hei waren zwee Gefierer um CR178 tëscht dem Schléiwenhaff an Zéisseng an en Accident verwéckelt. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz.