Um Samschdeg den Owend haten d'Pompjeeën uechter d'Land nawell vill ze dinn. Nieft enger Partie Accidenter, stoungen nees 2 Autoen a Flamen.

Zwee Blesséierter gouf et bei engem Verkéiersaccident um 17.50 Auer zu Esch an der rue du X Septembre. Hei waren zwou Ambulanzen vun Esch am Asaz, de Samu an d'Pompjeeë vun Esch a Schëffleng.



Kuerz virun 19 Auer dann en Accident zu Housen op der Haaptstrooss. Eng Persoun gouf verwonnt. Och hei huet de Samu mussen an den Asaz. Ënnerstëtzt gouf dee vun de Pompjeeë vun Housen a Weiler, grad wéi vun enger Ambulanz vun Housen.

Ee Blesséierte gouf et bei engem Verkéiersaccident um 20.20 Auer um Kierchbierg bei der Luxexpo. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad hu sech ëm de Verwonnte gekëmmert.

Op der Musel haten d'Pompjeeën et e Samschdeg den Owend zweemol mat engem Auto a Flamen ze dinn. Dat war eemol de Fall um 19.40 Auer op der Esplanade zu Réimech an eemol um 21.45 Auer an der Muselstrooss zu Bech-Klengmaacher.

Um 20.15 Auer waren d'Pompjeeën nach zu Biergem an der Schëfflenger Strooss am Asaz. Do hat eng Schminni Féier gefaangen.