Fir den Zäitraum vum 1. September bis den 30. November falen déi liicht iwwerduerchschnëttlech Temperaturen op.

Dee Bilan zitt de staatlechen Wiederdéngscht, d'ASTA, vum Ministère fir Landwirtschaft a Wäibau.

Am Éislek louchen d'Temperaturen 0,3 Grad Celsius iwwert der Moyenne, am Süden esouguer 0,7 Grad. Den Oktober war iwwerduerchschnëttlech waarm, den November dogéint e bësse méi kill. Iwwert d'ganzt Land gekuckt, louch den Néierschlag iwwert der Hierscht-Moyenne. Zu Käerch am Moossbecher waren 103 Millimeter méi dran ewéi am Duerchschnëtt.

D'Quantitéiten u Reen am Hierscht géife besonnesch fir den Norden net duergoen, fir den Defizit zanter dem Ufank vum Joer auszegläichen.

Fir d'Landwirtschaft an awer och fir d'Quantitéit un Drénkwaasser wär néideg, dass d'Reserven iwwert de Wanter weider géifen opgefëllt ginn, esou schreift de staatlechen Wiederdéngscht a sengem Bulletin.