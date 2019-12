An der Nuecht op e Sonndeg, géint 2.30 Auer, krut d'Police eng Kläpperei an der Ënneschtgaass an der Stad gemellt an déi eng 15 Persoune verwéckelt waren.

Déi éischt Patrull, déi op d'Plaz koum, huet aus Sécherheetsgrënn direkt zwou Weiderer geruff. Bannen am Lokal goufen nämlech Dëscher a Still ëmgehäit.

Zwou Persoune goufen um Enn mat op de Policebüro geholl. Dorënner eng jonk Fra, déi sech net wollt berouegen an op e Polizist gespaut huet.



Et huet sech eraus gestallt, datt eng Privatparty an deem Lokal war. Wéi d'Leit hannert dem Comptoir drop opmierksam gemaach hunn, datt elo Feierowend wier, ass d'Situatioun ausser Kontroll geroden.

3 Führerschäiner agezunn



Géint 8 Auer e Sonndeg de Moien, hat d'Police en Auto gemellt kritt, deen zu Bäreldeng an der Géigend vun der rue du Pont géif stoen. De Motor géif lafen, ma de Chauffer géif déif a fest schlofen. Dat huet sech confirméiert, wéi d'Beamten op d'Plaz koumen. Si hunn de Chauffer dunn erwächt a kontrolléiert.



Kuerz virun 9.30 Auer hat eng Persoun zu Ettelbréck d'Police alarméiert, well en Auto am Zickzack ënnerwee war. De Chauffer hat effektiv däitlech ze vill gedronk.



An deem Zoustand war e Samschdeg och e Mann zu Beetebuerg um Parking vun engem Geschäft fir Baumaterial.

Och an dësem Fall war d'Police geruff ginn a wéi déi op d'Plaz koum, ass de Motor gelaf an de Chauffer huet telefonéiert.

Et huet sech erausgestallt, datt hie bal 3 Promill hat an domadder war de Führerschäin dunn direkt fort.