Et gi wuel kaum Akronymmen déi méi Angscht ausléisen ewéi d'Ofkierzung Aids an HIV. Um Sonndeg ass de Welt-Aids-Dag.

Dëst Joer steet besonnesch nees d'Erkenne vun der Krankheet am Virdergrond, dat och zu Lëtzebuerg. Knapp 1200 Leit am Grand Duché si mat HIV infizéiert. Fir iwwert de Virus an d'Präventiouns-Mesuren opzeklären, gouf e Sonndeg de Mëtten e solidaresche Brunch op der Plëss organiséiert. Dat a Presenz vum Gesondheetsminister Etienne Schneider.

Et gi wuel kaum Akronymmen déi méi Angscht ausléisen ewéi d'Ofkierzung Aids an HIV. 1981 gouf Aids offiziell als eng eegestänneg Krankheet unerkannt. Zanter hier probéieren Initiativen, ewéi och d'UN d'Zuel vun den HIV Infektiounen anzedämmen. Dat klappt och, an awer léisst d'Tempo no fir Aids-bedéngten Doud ze verréngeren no:

„Ech mengen datt dat och zum Deel dorunner leit datt vill jonk Leit haut net méi d'Grausamkeet hannert deem Virus gesinn ewéi dat soss nach war. Et ass vläicht och well een haut d'Medikamenter huet fir de Virus esou weit ze bekämpfen datt en net méi detektabel ass. Vill Jonker mengen doduerch och datt déi Protektioun, ewéi en Kondom, net méi esou néideg ass. Do musse mer wierklech déi Opklärung maachen.“

Fir d'Präventioun weider ze verbessere ginn zanter kuerzem och „Auto-Tester“ an den Apdikten a Grand-Surfacë verkaf fir eng gréisstméiglech Intimitéit ze garantéieren.

D'Stigmatisatioun ronderëm d'Krankheet hätt sech iwwert déi lescht Joerzéngten awer net vill verbessert. Zanter 27 Joer kämpft d'Jennifer Jako géint déi dacks falsch Perceptiounen déi am Ëmlaf sinn. Och an der Aarbechtswelt: „Wann een an enger méi konservativer Firma agestallt ass huet ee gären emol Angscht de Leit matzedeelen datt een den HIV Virus huet. Et fäert een d'Konsequenzen.“

Ma och am Privat ass et net ëmmer einfach: „Ech hunn en Meedche vun 13 Joer. Ech hunn scho mat déi héieren datt verschidde Kanner vun hiren Eltere gesot kruten se dierften net mat mengem Meedche spillen. Dat just well ech HIV hunn.“

Am Alter vun 18 Joer huet d'Jennifer Jako duerch en intime Moment mat engem Jong dee selwer net wousst datt e krank wier, sech ugestach. Ewéi 38 Millioune Mënsche weltwäit lieft si mam HIV Virus. E gréisstendeels gesond Liewen, dank de Medikamenter.