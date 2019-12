Accident am Ufank vun der A7 Richtung Stad mat méi Autoen. D'Autobunn ass tëscht Schieren a Colmer-Bierg komplett gespaart a Richtung Stad.

Do dierft et duerch de Berufstrafic elo an de Moiesstonnen nawell zolidd stauen.

Och soss am Land ass et plazeweis zimmlech glat op de Stroossen, nodeems et e Sonndeg geschneit huet an et iwwer Nuecht gefruer ass.

Et heescht oppassen. D'Streedéngschter sinn ënnerwee.