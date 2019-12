Um Méindeg de Muere kënnt de "Comité Permanent du Travail et de l'Emploi" beieneen. An der Lescht gouf et jo vill Diskussioune ronderëm de CPTE.

D'Patronatsvertriedung UEL huet dës Dräierreunioun mat de Gewerkschaften an der Regierung kritiséiert.

A Saachen Aarbechtsrecht wier een hei ëmmer iwwert den Dësch gezu ginn. Et wéilt ee léiwer a Bipartiten, mat der Regierung, verhandelen. Boykottéieren wëllen d'Patronen de CPTE net. Theoretesch ass dëst Joer och nach eng weider Reunioun virgesinn. Den Aarbechtsminister Dan Kersch wëll d'Gesetz anhalen, wéi en am RTL-Interview sot. D'Gewerkschaften reprochéieren der UEL, datt se de Lëtzebuerger Sozialmodell wéilt futti maachen. Den Nicolas Buck vun der UEL dementéiert dee Reproche awer. Et wéilt een de Sozialdialog verbesseren an e fit maache fir d'21. Joerhonnert. Links Nicolas Buck: UEL wëll de Sozialdialog net futti maachen, am Géigendeel

