Do geet et ëm d'Zukunft vum Syndikat, wéi een an Zukunft mam OGBL wëll zesumme schaffen.

De President Georges Merenz sot viru knapp zwou Wochen am RTL-Interview, de Landesverband géif et ëmmer ginn. Opléise géif ee sech net. Mä fir gestäerkt ze ginn, géif et ëm eng Zesummenaarbecht mam OGBL goen, dat ouni déi eegen Identitéit ze verléieren. Wéi déi Kooperatioun genee ausgesäit, decidéiert sech um ausseruerdentleche Kongress. Links Invité vun der Redaktioun (19. November 2019) - Georges Merenz, President vum Landesverband