Géint 9.15 Auer gouf et een Accident mat déidleche Suitten um Salzhaff zu Hollerech, op der Streck Richtung Escher Autobunn, kuerz virun der Unterfürung.

Den Auto krut d'Begrenzung tëscht der Opfaart fir op d'Escher A4 an der Sortie fir an de Rond-point Märel frontal ze paken. Wéi et zum Accident komm ass, ass bis ewell net gekläert.

Déi riets Spur an d'Sortie fir an de Rond-point Märel waren zäitweis komplett blockéiert.

Fir de Chauffer, e 70 Joer ale Lëtzebuerger aus der Stad, koum trotz Reanimatiounsmoossnamen all Hëllef ze spéit.

De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Plaz geruff.

© Domingos Oliveira / RTL © Police © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

Géint 12 Auer gouf d'Streck nees fir den Trafic fräiginn.