Wéinst Fueren ënner Alkoholafloss krut e Méindeg de Moien e Mann vu 45 Joer um Stater Geriicht de Prozess gemaach.

Hie war am Juli nuets zu Dummeldeng mat 2,33 Promill Alkohol am Blutt ënnerwee. Donieft war hien ze séier duerch eng Uertschaft gefuer, wou nëmme 50 Kilometer an der Stonn erlaabt waren.

Stater Geriicht: Alkohol um Steier / Reportage Eric Ewald (2.12.19)

Hie wär virum Ufank vum Kollektivcongé mat engem Kolleeg op eng Feier gefuer, huet den Ugekloten e Méindeg erkläert. Do virdrun hätte si sech nach gesot, ee vun hinnen dierft net drénken. Si wären dunn op d'Fest gefuer an hätten zu engem gewëssene Moment wëllen heem. Du wär et awer nach Kuch a Schampes ginn. Hien hätt es gedronk a säi Kolleeg gefrot, fir heem ze fueren. Deen hätt awer nach wëllen an eng Disko. Well dat dem Ugeklote wéinst dem Kaméidi näischt gesot hat, hätt hie wëllen heem. De Kolleeg hätt allerdéngs onbedéngt an d'Disko gewollt, dowéinst wär de 45 Joer ale Mann de Risk agaangen, fir den Auto ze huelen. Hien hätt net nogeduecht a wéilt sech dofir entschëllegen. Hie bräicht de Führerschäin och, fir op Chantieren ze fueren. „Dir musst Iech bewosst sinn, net drénken a fueren ze kënnen. Well et Är 1. Affär ass, kënnt Dir nach e Sursis kréien. Bei enger zweeter Infraktioun gëtt et awer kee méi! Da riskéiert Dir Är Aarbecht!", huet de Riichter him an d'Gewësse geriet. Wouropshi sech de Mann nach emol entschëllegt huet.

Säin Affekot huet ënnerstrach, dass déi zwee ausgemaach hätten, een dierft net drénken, si hätte sech awer allen zwee net dru gehalen. Dem Me Paulo Felix no hätt säi Client dunn déi falsch Decisioun geholl, fir ze fueren. De Mann géif dat agesinn an et net méi maachen. Hien hätt zanter Juli kee Permis méi, bräicht en allerdéngs fir d'Aarbecht. Säi Patron géif d'Situatioun de Moment acceptéieren, awer net fir ëmmer. Fir de Vertrieder vum Parquet louch hei e ganz héijen Alkoholtaux vir. Och wann een den Ufank vum Congé feiere géif, hätt een net d'Recht, sech hannert d'Steier ze sëtzen, wann een esou vill gedronk huet. Dofir gouf eng Geldstrof gefuerdert an e Fuerverbuet vun 23 Méint. Fir en Deel dovu sollt kee Sursis gëllen, wougéint eng Ausnam fir op d'Schaff dra wär.

D'Urteel gëtt de 16. Dezember gesprach.