E Freideg de Mëtteg gouf e 40 Joer ale Mann vun der Bundespolizei Trier u Lëtzebuerg ausgeliwwert.

De Lëtzebuerger gouf 2015 wéinst Drogen-, Gewalt- an Eegentumsdelikter zu enger laangjäreger Prisongsstrof verurteelt. Zanter Juli 2019 konnt hie sech am "milieu ouvert" fräi beweegen, huet sech am Oktober awer net méi blécke gelooss, mä ass bei engem Bekannten an Däitschland ënnerkomm.

Dowéinst huet de Parquet zu Lëtzebuerg en Europäeschen Haftbefeel ordonéiert, fir hien ausliwweren ze loossen. Zanter senger Festnam am November 2019 souz hien an der JVA zu Tréier.