E Méindeg am Nomëtteg gouf e jonke Mann um Stater Geriicht verurteelt, dee mat sengem Gefier e Vëlo ze pake krut.

D'Accident war am Abrëll zejoert an der Stad geschitt. Den Ugekloten hat ënnert anerem virgehäit kritt, net virsiichteg genuch gewiescht ze sinn. Hie gouf zu enger Geldstrof vu 600€ an engem Fuerverbuet vun 3 Méint mat Sursis verurteelt ginn.