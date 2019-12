Zu Tandel an der Veianerstrooss krute sech géint 14.25 Auer 2 Autoen ze paken.

Verwonnt goufe bei dësem Verkéiersongléck 6 Persounen. Am Asaz waren d'Ambulanz aus der Fiels, vun Dikrech a vun Housen an d'Pompjeeë vun Tandel.

Kuerz viru 14 Auer huet et och op der Escher Autobunn a Richtung Stad geknuppt. Op der Héicht vun der Sortie Leideleng sinn en Auto an eng Camionnette net laanschtenee komm. De Bilan sinn hei 3 Blesséierter. D'Mamer an d'Escher Ambulanz waren op der Plaz, wéi och d'Pompjeeë vu Monnerech a Schëffleng.