De President vun der BCL Gaston Reinisch war e Méindeg an der zoustänneger Chamberkommissioun en Vue vun de Preparatioune fir de Budget nächst Joer.

De Logement an d'Pensioune sinn d'Erausfuerderungen an Zukunft, mengt d'Zentralbank an hirem Avis. De Pensiounssystem beonrouegt d'BCL no 2049.