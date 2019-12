Op der Cour d'Appel an der Stad blouf et fir dee Mann, deen am Oktober 2016 zu Biergem en Attentat op säi Papp probéiert hat, bei der Strof aus 1. Instanz.

De Mann war dowéinst am Oktober zejoert zu 14 Joer Prisong, 4 dovu mat Sursis probatoire, verurteelt ginn, woubäi eng Oplo déi war, sech psychiatresch behandelen ze loossen. De Mann hat fir d'éischt Appell géint dat Urteel gemaach, deen dunn awer zréckgezunn. An der Suite vum Attentat war et zu enger Perquisitioun an der Wunneng vum Mann zu Diddeleng komm, mat Evakuatioun vun der direkter Noperschaft. Hien hat sech an Däitschland ofgesat, zu Düsseldorf awer der Police gestallt a war zwee an en hallwe Mount drop u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.