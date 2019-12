"Eréischt wann d'Ëmweltimpaktetüd do ass, kënne mer weider Informatiounen iwwert den Impakt vum Datenzenter zu Biissen ginn."

Dat huet den Energieminister Claude Turmes de Mëtteg an der Froestonn an der Chamber betount, nodeems d'CSV-Deputéiert Martine Hansen net manner wéi 12 Froen iwwert den Dossier Google gestallt huet. Äntwerte goufen et dann awer och eng Partie.

"Moment de vérité" kënnt eréischt, sou de Claude Turmes

Wat de Waasser- an och den Energieverbrauch ugeet, huet de Claude Turmes deemno op d'Etüd verwisen, déi ufanks nächst Joer um Dësch soll leien.

CUT Claude Turmes

"De "moment de vérité" kënnt bei der Ëmweltimpaktetüd. Dann eréischt wësse mer mat, wéi enger Temperatur deen Datenzenter bedriwwe soll ginn a wéi eng Technik do agesat gëtt. An da gëtt et méi kloer, ob a wéi vill Waasser do gebraucht gëtt, an ob ee kann "Ofwäermt" do notzen oder net.", ënnersträicht de grénge Politiker.

Terraine kënnen zeréckkaaft ginn, sou den Etienne Schneider

De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet erkläert, datt am Fall wou de Projet näischt gëtt, de Staat d'Terrainen zum Präis, dee Google bezuelt huet, kéint zréckkafen an als Aktivitéitszon kéint notzen.

CUT Etienne Schneider

"Allerdéngs ass awer och sou festgehalen, datt de Präis och dee muss sinn, dee si bezuelt hunn an net dorop nach dierf Spekulatioun gemaach ginn. Mir sinn eis och eens an der Regierung, datt, falls dat doten net de Fall wier, a mir deen Terrain missten zréckkafen, da géing deen Terrain natierlech kënne benotzt gi fir eng Aktivitéitszon, wéi mer der jo elo am Plan sectoriel eng ganz Rei virgesinn hunn."

Aarbechtsplazen a Kooperatioun mat der ADEM

Donieft goung et och ëm d'Aarbechtsplazen, déi mam Datenzenter zu Lëtzebuerg entstoe géingen. Do huet de Wirtschaftsminister ënnerstrach, datt a Kooperatioun mat der ADEM geschafft gëtt, fir Leit aus dem Grand-Duché ze fanne respektiv ze forméieren, déi dann zu Biissen schaffe wäerten.