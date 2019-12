Am Mënschenhandel ass och ënner anerem déi nigerianesch Mafia aktiv. Dëst war Thema op enger Konferenz an der Abtei Neimënster.

E Lëtzebuerger Hotel soll duerch lackeleg Annoncen an der portugisescher Press Persounen dozou bruecht hunn, Portugal ze verloossen, fir an den Hotel zu Veianen schaffen ze kommen. Do hätte si misse bis zu 78 Stonnen d’Woch schaffen, waren ënner katastrophale Zoustänn logéiert a net bei de Sozialversécherungen ugemellt.

Dat op d’mannst seet en Ex-Mataarbechter vun dem Etablissement an engem RTL-Exklusivinterview. D’Autoritéite wären ageschalt an och d’ITM hätt en Dossier. De Fall war duerch déi portugisesch Press zu Lëtzebuerg opgedeckt ginn.

Et gëtt et enken Zesummenhang tëscht illegaler Ausbeutung vun der Aarbecht an der Mafia. Dat sot iwwerdeems e Méindeg op enger Konferenz an der Abtei Neimünster de Leonardo Palmisano. Den italieneschen Auteur a Soziolog recherchéiert zanter iwwert 10 Joer iwwert d‘Thema Mënschenhandel. Säin neiste Buch „Ascia Nera“ geet iwwert déi nigerianesch Mafia, déi weltwäit am Drogenhandel an an der Prostitutioun aktiv ass.