Lëtzebuerg well Pionéier an der Kreeslafwirtschaft ginn, an dat mat Hëllef vun enger Initiative déi en Dënschdeg am Wirtschaftsministère presentéiert gouf.

Et geet drëms, fir Produiten net méi just ze recycléieren, mä se op en neits ze gebrauchen, dat andeems ee weess, aus wat se zesumme gesat sinn.

Kreeslafwirtschaft - Reportage Claudia Kollwelter

D'Produiten tel quel wéi se produzéiert gi sollen duerch eng nei industriell Norm op en neits kënne gebraucht ginn, an dat ouni datt se musse mat héijem Energie-Opwand zerstéiert ginn. Fir datt dat méiglech ass, muss een awer wëssen aus wat de Produit besteet, souzesoen all seng Ingredienten an seng chemesch Kompositioune kënnen. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider:



"An do wëlle mer elo mat där heiten Initiative e Standard entwéckelen, un deen sech d'Entreprisen da kënnen oder sollen halen, fir hir Produiten, direkt scho wann se se produzéieren, esou ze definéieren. Dat heescht, datt deen Datesaz direkt steet, vun Ufank bis zum Enn vun deem Produit. Dat ass extrem wichteg, well een ouni deen Datesaz net genee weess, wann een de Produit nach emol soll gebrauchen, aus wat e besteet an op en déi Kompositioun huet, déi ech brauch, fir den neien Usage, deen ech mam Produit well maachen."



Zesumme mam Privatsecteur ass de Wirtschaftsministère am Gaang dëst op d'Bee ze stellen. Ëmmer méi Entreprisë wieren interesséiert, fir matzemaachen, well och d'Clienten ëmmer méi dacks wësse wëllen, aus wat d'Produiten zesumme gestallt sinn. Zil wier et, en Standard fir d'Industrie ze schafen:



"An ech mengen da soll och laangfristeg de But dee sinn, datt an ëffentlechen Ausschreiwunge Wäert drop geluecht gëtt, datt nëmme Produite benotzt ginn, déi deen dote Prinzip verfollegen, fir datt se herno entweder einfach recycléiert oder reutiliséiert ginn."



50 Entreprisen aus 12 Länner maache bis ewell mat, dorënner zum Beispill Ikea, Tarkett oder Arcelor Mittal, déi dem Wirtschaftsministère no och eng gewësse Kraaft hunn, fir de Standard ze pushen.