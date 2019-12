Méi en uergt Accident gouf et kuerz no 1 Auer op der N10 tëscht Bollenduerfer-Bréck an dem Grondhaff, wou en Auto an eng Mauer gerannt ass.

De Chauffeur gouf a sengem Gefier ageklemmt an huet vun de Pompjeeë mussen erausgeschnidde ginn. Op der Plaz waren nieft de Pompjeeë vun Bäerdref-Bollenduerf an Iechternach och den Ettelbrécker Samu, dee sech ëm de Blesséierten gekëmmert huet, ier e mat der Ambulanz vun Iechternach an d’Klinik koum. Schonn en Dënschdeg den Owend géint 20.20 Auer gouf beim Glacis an der Stad eng Persoun vun engem Auto ugestouss, an och blesséiert..