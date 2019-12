D'Drogekriminalitéit ass déi lescht Joren zu Lëtzebuerg zeréckgaangen. Am meeschten konzentréiert se sech an der Stad, zu Esch an zu Ettelbréck.

Sou léisst sech d’Äntwert vun den Aussen-, Justiz – a Policeministèren op eng parlamentaresch Fro vun der ADR graff resuméieren.

PDF: D'parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser

2015 war d’Joer, an deem am meeschten Drogendelikter vun der Police erfaasst goufen an zwar 4.675. Meeschtens war et wéinst Drogebesëtz oder Verbrauch. Nëmmen 209 Mol war et wéinst Drogenhandel. Waren et am Joer 2015 also alles an allem 4.675 Drogendelikter, sou goufen et der d’Joer drop nach knapp 4.000, 2017 nach ronn 2.700 an d’lescht Joer 3.000.

Déi allermeescht Drogendelikter goufen an der Gemeng Lëtzebuerg enregistréiert: Beispill am Joer 2018 waren et der do 1.192, hannendru mat 302 nach Esch an 242 zu Ettelbréck.

Präziséiert gëtt, datt all déi Zuele ganz staark ofhängeg wiere vun der Envergure, dem Ausmooss also, vun eenzele Policeaktiounen. Dës weidere géingen d’Zuelen net onbedéngt déi reell Drogeproblematik an hirer ganzer Komplexitéit erëmspigelen.

Zum Profil vun de Leit, déi wéinst Drogendelikt festgeholl ginn, géing et sech der Police no gréisstendeels ëm jonk Männer handelen, mat Originnen aus Nord- a Westafrika, déi kee feste Wunnsëtz zu Lëtzebuerg kënne virweisen an déi virun allem Kokain géingen handelen. E groussen Deel vun den Drogendealer, déi festgeholl goufen, wieren entweder Asyldemandeuren a Frankräich oder hätten eng Openthaltsgeneemegung a Spuenien oder Italien.

Ginn Asyldemandeure festgeholl, da géingen d’Autoritéiten aus deem Land, wou d’Demande gemaach gouf, informéiert ginn. Hu se eng Openthaltsgeneemegung an engem anere Land, ouni awer de Schengen-Code z‘erfëllen, da géingen se an dat Land zeréckverwise ginn, wou se hiren Titre de séjour hunn.

Opgrond vun objektiven Indikatiounen, déi d’Police vun den Nopeschlänner confirméiert krut, kéint ee bei der Drogekriminalitéit zu Lëtzebuerg net pauschal vu Mafia schwätzen, och wann et sech wuel meeschtens ëm organiséiert Kriminalitéit géing handelen, déi hir Muecht am Ausland etabléiert hätt.

Nach puer Zuelen

All Joer ginn et wéinst Drogendelikter tëscht 180 an 240 Festnamen. D’Zuel vu Condamnatioune geet vun 261 d’lescht Joer, op 428 am Joer 2016. An deene meeschte Fäll gouf et partielle Sursis vun engem bis 3 Joer. Feste Prisong gëtt et manner, mä et sëtzen aktuell 87 Leit hanner Gitter. Meeschtens sinn et Strofe vun 1 bis 3 Joer. D’lescht Joer gouf awer 10 Joer feste Prisong fir zwou Persounen.