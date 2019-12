E Mëttwoch koum et am Aktionnairesträit tëscht de Geschäftsleit Flavio Becca an Eric Lux zu enger Perquisitioun an de Büroe vum éischtgenannten.

Dat hunn eis de Parquet an de Porte-parole vum Flavio Becca op Nofro hi confirméiert. D’Enquêteuren hätten Dokumenter matgeholl, déi se schonns hätten. Et géing ëm eng Zitat "béiswëlleg" Plainte, präziséiert de Porte-parole vum Flavio Becca. Weider Detailer waren net gewuer ze ginn.