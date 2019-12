Fir d'Garer Geschäftsleit ass de Chantier virun hirer Dir eng ganz haart Zäit ...

... seet den 1. Stater Schäffe Serge Wilmes a senger Reaktioun op d'Aussoe vun de Leit, déi en Dënschdeg op eiser Antenne iwwer e groussen Akommes-Verloscht geklot hunn.

Parke gratis, eng Navette, Agenten, déi de Verkéier reegelen - alles dat géif d'Stad organiséieren. D'Responsabilitéit léich awer och bei Luxtram, dat heescht beim zoustännege Ministère. D'Regierung wär nämlech den Haaptacteur am Dossier Tram an deemno misst och de gréngen Transportminister sech fir d'Uleies vun de Geschäftsleit intresséieren.

Reaktioun Garer Commerce Keen Intressi vum Transportminister?

Natierlech hunn d'Stater Buergermeeschtesch an hire Schäfferot eppes ze dinn, mat dësem Joerhonnert-Chantier ... den Tram geet kiff/kiff op de Konnt vu hir a vun der Regierung! An déi misst sech am Fong och fir d'Problemer vun de Geschäftsleit op der Gare intresséieren, fënnt den 1. Stater Schäffen, deen e Mëttwoch, als Reaktioun op d'Aussoe vun de Concernéierten op eiser Antenne, op d'Plaz komm war ... hei ass kloer de Minister Bausch ugesprach - Luxtram schafft ënnert sengem Ministère.

Suivi Commerce Gare / Rep. Monique Kater (4.12.19)

Iwwer 50% Abousse kloen déi eng, datt si Leit missten entloossen, elo viru Chrëschtdag an zënter Mëtt Oktober op eng Äntwert vu Luxtram géife waarden, a Saache Kompensatioun. Eng Entschiedegung kréien, leeft "à l'amiable" iwwert de Wee vum Kompensatiounsfong, fir datt et keng Geriichtsprozedur gëtt. D'Konditioune fir kënnen entschiedegt ze ginn, si streng an och net ... e Schued haut, deen direkt ass, anormal a grave.

Déi Entschiedegunge sollten esou séier ewéi méiglech kënne gemaacht ginn, seet de Serge Wilmes. D'Regierung misst sech dofir asetzen, datt de Geschäftsleit ënnert d'Äerm gegraff gëtt - ëmmerhi géing et ëm Existenzen. Dem Minister géing et just drëm, den Tram esou séier wéi méiglech lafen ze hunn, gëtt op der Gare gemauschelt ... an datt Luxtram méi present kéint sinn, fir d'Doleance vun de Geschäftsleit ze gesinn. Eng Stonn gratis parken, e Chrëschtmaart organiséieren - gutt, mee dat géing net duer, sou de Schäffen.

D'Problemer vum Trafic, deen an der Neier Avenue hänke bleift, wier een op alle Fall schonn ugaangen, d'Luuchte goufe regléiert. Et bleift awer och nom Chantier fir den Auto just eng Spuer a Richtung Gare ... dat ass eng politesch Decisioun! Mam Tram gëtt dat jo dann alles anescht, behaapt d'Regierung an hoffen déi vun der Stad ... mir bleiwen elo emol bei de Kompensatiounen hänken a waarden op dat, wat Transportminister a Luxtram-Chef eis äntweren.

Schonn um Dënschdeg hate mer doriwwer beriicht, datt d'Geschäfter am Garer Quartier sech gezwonge gesinn, Employéeën an de Chômage technique ze schécken. D'Clientë bleiwen op ville Plazen aus!