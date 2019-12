Um Stater Geriicht ass de Prozess ëm eng Geiselaffär aus dem Dezember 2012, déi sech iwwer 3 Deeg erstreckt hat, an déi zweet Woch gaangen.

Am Ganze kréie 4 Beschëllegt de Prozess gemaach. Viru bal 7 Joer war fir d'éischt e Mann bei sech doheem iwwerfall ginn. Déi zwee Haaptugekloten haten doropshi Bijoutieren an eng Firma bestelle gelooss, déi hate virun allem wäertvoll Auere geklaut kritt. Déi zwee waren um Enn mat enger Geisel am Auto bis op Paräis gefuer. Och dee Mann gouf e Mëttwoch gehéiert.

Prozess ëm Geiselaffär geet an nächst Ronn / Rep. Eric Ewald

Hie kéint verstoen, datt verschidde Leit, déi an d'Geiselaffär eragerode sinn, fonnt hunn, hien hätt sech komesch beholl, huet de Mann erkläert. Hien hat d'Brigangen an d'Haaptaffer, dat doheem sequestréiert gi war, mateneen a Verbindung bruecht. Den Dag drop hate sech all d'Parteien an enger Fiduciaire an der Millebaach gesinn, woubäi de physeschen Zoustand vum Haaptaffer hien interpelléiert hätt.

Nawell wären all d'Bedeelegt um zweeten Dag vun der Geiselaffär do an e Versammlungsraum gaangen. Déi zwee Brigangen hätten du Waffen erausgeholl an d'Leit gesot kritt, si sollten hir Wäertsaachen op den Dësch leeën. D'Leit wären doropshin an de Keller bruecht ginn, wougéint hie bei de Brigange bliwwen ass. Op d'Remark hi vun der Presidentin vum Geriicht, ob hien net nach eng Vest mat Sprengstoff ugedoe kritt hätt, huet de Mann „Ah jo" geäntwert.

D'Brigangen hätten hien als Geisel matgeholl an u sech no der Grenz fräiloosse sollen, wat awer eréischt zu Paräis geschitt wär. Vun deenen zwee Haaptleit wär deen ee méi frëndlech an deen anere méi nervös gewiescht.

Dëse „méi nervöse" Mann huet virop a senger Depositioun deklaréiert, hie géif d'Faiten zouginn, déi him virgehäit ginn. „Dat ass nei", huet d'Riichterin dozou gemengt. Deen aneren Haaptmann hätt dëse Coup virgeschloen an hien acceptéiert. Si hätten dat nämmlecht schonn emol zu Paräis gemaach gehat. Hien hätt awer keng Detailer gewosst, an et wär net ausgemaach gewiescht, wat hie kréie sollt.

Um Enn wären et 40-50.000 € gewiescht. Donieft hätt hien nach eng Auer recuperéiert. Hie wär op Lëtzebuerg komm an nëmmen e puer Stonnen dono beim Haaptaffer gewiescht. An deem sengem Haus wär hien net lucide genuch gewiescht fir unzegoen.