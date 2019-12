Wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material gouf en Donneschdeg e Mann um Stater Geriicht zu engem Joer Prisong mat Sursis probatoire condamnéiert.

De Mann krut d'Oplo seng pedophil Tendenze behandelen ze loossen. Donieft goufen eng Geldstrof vun 1.000 Euro an d'Confiscatioun vun ënner anerem engem Computer gesprach. donieft däerf de Mann däerf 5 Joer kee Kontakt zu Mannerjäregen hunn.

Op am Ganzen zwee Computeren an engem Hard disk waren op d'mannst 135.000 kannerpornografesch Fotoen a ronn 875 sou Filmer fonnt ginn. D'Affär war am Februar 2017 opgeflunn, woubäi d'Faite bis op Februar 2012 zréckgoungen.